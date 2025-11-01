به گزارش ایلنا به نقل از تاس، پولیتیکو به نقل از منابع گزارش داد که تغییر سیاست‌های نامنظم «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، اعتماد اروپا به همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) ایالات متحده را متزلزل کرده است.

بر اساس این گزارش، «جان رتکلیف» رئیس سیا، ردهفته میلادی جاری سفری مخفیانه به بروکسل داشت تا با مقامات اروپایی دیدار کرده و نگرانی‌های آنها د ر رابطه با تبادل اطلاعات را مرتفع کند.

این سفر به دنبال نگرانی‌های رو به افزایش اروپایی ها در رابطه با سیاست‌ خارجی ایالات متحده، تحت ریاست جمهوری ترامپ انجام شد.

منابع به پولیتیکو گزارش دادند که تغییر سیاست‌های نامنظم دولت ترامپ در رابطه با اوکراین همچون توقف ناگهانی در رابطه با اشتراک‌گذاری اطلاعات میدان نبرد با کی‌یف در ماه مارس و همچنین فشار آن برای سیاسی کردن اطلاعات با به کارگیری وفادارن ترامپ، اعتماد اروپا تا به قابل اطمینان وانشگتن را متزلزل کرده است.

انتهای پیام/