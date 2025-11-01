وزیر سابق اقتصاد کوبا به جاسوسی متهم شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادستان ارشد کوبا روزگذشته -جمعه- «الخاندرو گیل» وزیر سابق اقتصاد، و افراد ناشناس را به جرائمی از جاسوسی گرفته تا رشوه‌خواری متهم کرد که یکی از بزرگترین رسوایی‌های فساد علنی شده در دهه‌های اخیر این کشور است.

دفتر دادستان کل کوبا روز جمعه، فهرستی طولانی از اتهامات را منتشر کرد که گفته می‌شود نتیجه تحقیقات تقریبا دو ساله است.

دادستان کل در بیانیه‌ای کوتاه گفت: «مسئولیت جرایم جاسوسی، اقدامات مضر برای فعالیت اقتصادی یا پیمانکاری، اختلاس، رشوه‌خواری ... مورد بررسی قرار گرفت».

گیل که در فوریه ۲۰۲۴ توسط «میگل دیاز-کانل» رئیس جمهور کوبا برکنار شد، از آن زمان تاکنون در ملاء عام دیده یا شنیده نشده است.

