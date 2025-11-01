رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خواستار اعمال گزینه نظامی علیه کشورش شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، با گذشت کمتر از یک ماه از رسیدن «ماریا کورینا ماچادو» به جایزه صلح نوبل امسال، این رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خواستار برکنار کردن رئیس‌جمهور کشورش از طریق حمله نظامی شد.

ماچادو که روابطی گرمی با «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل و «دونالد ترامپ»،‌ رئیس‌‌جمهور آمریکا دارد، گفت که تنها راه برکناری «نیکولاس مادورو» از ریاست جمهوری ونزوئلا گزینه نظامی است.

وی به شبکه آمریکایی بلومبرگ گفت: «افزایش فشار و تشدیدی که صورت گرفته، تنها راه برای وادار کردن مادورو به درک این است که زمان رفتن (کناره‌گیری از قدرت) فرا رسیده است.»

