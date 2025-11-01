خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خواستار اعمال گزینه نظامی علیه کشورش شد

رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خواستار اعمال گزینه نظامی علیه کشورش شد
کد خبر : 1707547
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خواستار برکنار کردن رئیس‌جمهور کشورش از طریق حمله نظامی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، با گذشت کمتر از یک ماه از رسیدن «ماریا کورینا ماچادو» به جایزه صلح نوبل امسال، این رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خواستار برکنار کردن رئیس‌جمهور کشورش از طریق حمله نظامی شد.

ماچادو که روابطی گرمی با «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل  و «دونالد ترامپ»،‌ رئیس‌‌جمهور آمریکا  دارد، گفت که تنها راه برکناری «نیکولاس مادورو» از ریاست جمهوری ونزوئلا گزینه نظامی است.

وی به شبکه آمریکایی بلومبرگ گفت: «افزایش فشار و تشدیدی که صورت گرفته، تنها راه برای وادار کردن مادورو به درک این است که زمان رفتن (کناره‌گیری از قدرت) فرا رسیده است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ