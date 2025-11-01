خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای بغداد الیوم:

ایران پیامی از آمریکا از طریق عمان دریافت کرده است

ایران پیامی از آمریکا از طریق عمان دریافت کرده است
کد خبر : 1707543
لینک کوتاه کپی شد.

بغداد الیوم مدعی شد که ایران پیامی از آمریکا از طریق عمان دریافت کرده است.

به گزارش ایلنا، بغداد الیوم مدعی شد که ایران پیامی از آمریکا از طریق عمان دریافت کرده است. 

بغداد الیوم گزارش داد: «در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و مذاکرات متوقف‌شده در مورد مسئله هسته‌ای ایران، منابع دیپلماتیک در تهران فاش کردند که ایالات متحده از طریق سلطنت عمان پیامی به ایران در مورد احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای که از ژوئن گذشته به حالت تعلیق درآمده بود، ارسال کرده است.»

این گزارش افزود: «این اقدام، تلاش‌های دیپلماتیک بین دو طرف را پس از ماه‌ها رکود، دوباره به جریان می‌اندازد.»

بغداد الیوم در ادامه مدعی شد: «منابع دیپلماتیک در تهران اعلام کردند که ایران از طریق سلطنت عمان پیامی از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد از سرگیری مذاکرات هسته‌ای که چندین ماه متوقف شده بود، دریافت کرده است.»

این گزارش مدعی شد: «‌پیامی که به مسقط رسید، تمایل واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را تأیید کرد و رئیس جمهور ترامپ در آن قصد خود را برای دستیابی به توافق جدید با جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ