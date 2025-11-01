به گزارش ایلنا، بغداد الیوم مدعی شد که ایران پیامی از آمریکا از طریق عمان دریافت کرده است.

بغداد الیوم گزارش داد: «در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و مذاکرات متوقف‌شده در مورد مسئله هسته‌ای ایران، منابع دیپلماتیک در تهران فاش کردند که ایالات متحده از طریق سلطنت عمان پیامی به ایران در مورد احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای که از ژوئن گذشته به حالت تعلیق درآمده بود، ارسال کرده است.»

این گزارش افزود: «این اقدام، تلاش‌های دیپلماتیک بین دو طرف را پس از ماه‌ها رکود، دوباره به جریان می‌اندازد.»

بغداد الیوم در ادامه مدعی شد: «منابع دیپلماتیک در تهران اعلام کردند که ایران از طریق سلطنت عمان پیامی از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد از سرگیری مذاکرات هسته‌ای که چندین ماه متوقف شده بود، دریافت کرده است.»

این گزارش مدعی شد: «‌پیامی که به مسقط رسید، تمایل واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را تأیید کرد و رئیس جمهور ترامپ در آن قصد خود را برای دستیابی به توافق جدید با جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد.»

