سرنگونی ۳ پهپاد اوکراین در مسکو

شهردار مسکو، پایتخت روسیه، ‌‌اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه سه پهپاد اوکراینی را که به سمت مسکو در حرکت بودند، سرنگون کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «سرگئی سوبیانین»، شهردار مسکو، پایتخت روسیه، ‌‌اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه سه پهپاد اوکراینی را که به سمت مسکو در حرکت بودند، سرنگون کرد.

سوبیانین در تلگرام نوشت که کارشناسان در حال بررسی قطعات پهپاد در محل سقوط هستند.

وزارت دفاع روسیه پیش از این از رهگیری و انهدام ۳۸ پهپاد اوکراینی ظرف سه ساعت بر فراز دو منطقه در جنوب روسیه و شبه جزیره کریمه، که روسیه در سال ۲۰۱۴ از اوکراین به خاک خود ضمیمه کرد، خبر داده بود.

 

