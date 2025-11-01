وقوع انفجار در یک پالایشگاه نفت در آمریکا
رسانهها از وقوع انفجار در یک پالایشگاه نفت در آمریکا خبر دادهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از هیل، رسانهها از وقوع انفجار در یک پالایشگاه نفت در آمریکا خبر دادهاند.
بنا به گزارشها، نیروهای امدادی به محل انفجار در یک پالایشگاه نفت در ایالت نیومکزیکوی آمریکا اعزام شدهاند.
بنا به گزارشها، دود از سکوی تصفیه نفت این پالایشگاه به هوا برخاسته و قبل از اینکه نیروهای امدادی بتوانند آتش را خاموش کنند، بخشهایی از شهر آرتسیا را فرا گرفته است.
شرکت اچ. اف. سینکلر، که پالایشگاه ناواهو را اداره میکند، اعلام کرد که آتش خاموش شده و سه نفر برای مراقبتهای پزشکی به خارج از محل منتقل شدهاند.
هیچ آسیب دیگری گزارش نشده است.