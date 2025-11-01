منبع لبنانی: حزبالله با بخشی از پیشنهاد آمریکا درباره آتشبس موافقت کرد
یک منبع در ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد که حزبالله با پیشنهاد آمریکا برای تشکیل کمیته آتشبس میان لبنان و رژیم صهیونیستی با حضور نمایندگان غیرنظامی موافقت کرده است؛ تصمیمی که در هماهنگی میان رئیسجمهور، رئیس پارلمان و نخستوزیر لبنان اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا، یک منبع در ریاستجمهوری لبنان به شبکه «الحدث» اعلام کرد که حزبالله با پیشنهاد آمریکا برای مشارکت غیرنظامیان در کمیته مشترک آتشبس میان لبنان و اسرائیل موافقت کرده است.
این منبع گفت: لبنان با پیشنهاد مورگان اورتاگوس، معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، برای حضور غیرنظامیان در کمیته آتشبس موافقت کرده و جوزف عون، رئیسجمهور، نبیه بری، رئیس پارلمان و نواف سلام، نخستوزیر نیز درباره ترکیب هیأت لبنانی با محوریت غیرنظامیان به توافق رسیدهاند.
این منبع با اشاره به اینکه لبنان با حضور وزرا یا سفرا در مذاکرات با اسرائیل موافقت نکرده است، افزود: «حزبالله نیز با پیشنهاد اورتاگوس برای انجام مذاکرات لبنانی با اسرائیل و مشارکت غیرنظامیان در کمیته آتشبس موافقت کرده است.»
این تحولات در حالی صورت میگیرد که طی هفتههای اخیر، بحث درباره سازوکار اجرای آتشبس میان لبنان و رژیم صهیونیستی پس از درگیریهای مرزی در جنوب لبنان شدت گرفته است. آمریکا از طریق مورگان اورتاگوس، معاون فرستاده ویژه خود در امور خاورمیانه، طرحی را برای تشکیل کمیته مشترک آتشبس ارائه کرده که وظیفه آن نظارت بر اجرای توافق و جلوگیری از نقضهای مکرر رژیم صهیونیستی عنوان شده است.
در چارچوب این طرح، لبنان ماموریت دارد هیأتی متشکل از چهرههای غیرنظامی را به نمایندگی از دولت در مذاکرات شرکت دهد؛ مسئلهای که حزبالله با آن موافقت کرده و آن را نشانهای از حفظ وحدت مواضع داخلی در برابر فشارهای خارجی دانسته است.