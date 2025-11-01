خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منبع لبنانی: حزب‌الله با بخشی از پیشنهاد آمریکا درباره آتش‌بس موافقت کرد

منبع لبنانی: حزب‌الله با بخشی از پیشنهاد آمریکا درباره آتش‌بس موافقت کرد
کد خبر : 1707514
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع در ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که حزب‌الله با پیشنهاد آمریکا برای تشکیل کمیته آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی با حضور نمایندگان غیرنظامی موافقت کرده است؛ تصمیمی که در هماهنگی میان رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و نخست‌وزیر لبنان اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا، یک منبع در ریاست‌جمهوری لبنان به شبکه «الحدث» اعلام کرد که حزب‌الله با پیشنهاد آمریکا برای مشارکت غیرنظامیان در کمیته مشترک آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل موافقت کرده است.

این منبع گفت: لبنان با پیشنهاد مورگان اورتاگوس، معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، برای حضور غیرنظامیان در کمیته آتش‌بس موافقت کرده و جوزف عون، رئیس‌جمهور، نبیه بری، رئیس پارلمان و نواف سلام، نخست‌وزیر نیز درباره ترکیب هیأت لبنانی با محوریت غیرنظامیان به توافق رسیده‌اند.

این منبع با اشاره به اینکه لبنان با حضور وزرا یا سفرا در مذاکرات با اسرائیل موافقت نکرده است، افزود: «حزب‌الله نیز با پیشنهاد اورتاگوس برای انجام مذاکرات لبنانی با اسرائیل و مشارکت غیرنظامیان در کمیته آتش‌بس موافقت کرده است.»

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که طی هفته‌های اخیر، بحث درباره سازوکار اجرای آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی پس از درگیری‌های مرزی در جنوب لبنان شدت گرفته است. آمریکا از طریق مورگان اورتاگوس، معاون فرستاده ویژه خود در امور خاورمیانه، طرحی را برای تشکیل کمیته مشترک آتش‌بس ارائه کرده که وظیفه آن نظارت بر اجرای توافق و جلوگیری از نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی عنوان شده است.

در چارچوب این طرح، لبنان ماموریت دارد هیأتی متشکل از چهره‌های غیرنظامی را به نمایندگی از دولت در مذاکرات شرکت دهد؛ مسئله‌ای که حزب‌الله با آن موافقت کرده و آن را نشانه‌ای از حفظ وحدت مواضع داخلی در برابر فشارهای خارجی دانسته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ