خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گابارد:

استراتژی تغییر رژیم آمریکا به پایان رسیده است

استراتژی تغییر رژیم آمریکا به پایان رسیده است
مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، گفت که استراتژی قبلی واشنگتن مبنی بر «تغییر رژیم یا ملت‌سازی» در دوران دولت فعلی آمریکا به پایان رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «تولسی گابارد»، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده،  گفت که استراتژی قبلی واشنگتن مبنی بر «تغییر رژیم یا ملت‌سازی» در دوران دولت فعلی آمریکا به پایان رسیده است.

اظهارات گابارد، که پیش از گفت‌وگوی منامه، یک نشست امنیتی سالانه در بحرین به میزبانی موسسه بین‌المللی مطالعات امنیتی، بیان شد، تکرار اظهارات ترامپ در سفرش به خاورمیانه در اوایل امسال است.

وی گفت که در دوره دوم ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، اهداف قبلی ایالات متحده مبنی بر حمایت از حقوق بشر و ترویج دموکراسی در منطقه با تمرکز بر رفاه اقتصادی و ثبات منطقه‌ای جایگزین شده است. 

