به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که جان هرلی، معاون این وزارتخانه در امور تروریسم و اطلاعات مالی، طی روزهای آینده سفری به خاورمیانه و اروپا انجام می‌دهد تا در چارچوب سیاست فشار حداکثری واشنگتن، اقدامات جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های هم‌پیمان آن در منطقه هماهنگ کند.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، هرلی که مسئول اصلی اجرای تحریم‌ها در این وزارتخانه است، در این سفر از اراضی اشغالی، امارات، ترکیه و لبنان دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر او به منطقه از زمان تصدی سمت کنونی‌اش به شمار می‌رود.

هرلی در بیانیه‌ای مدعی شد: «رئیس‌جمهور ترامپ به‌صراحت تأکید کرده است که فعالیت‌های تروریستی و بی‌ثبات‌کننده ایران باید با فشارهای مداوم و هماهنگ مواجه شود.» وی افزود: «در این سفر با شرکای‌مان گفت‌وگو خواهم کرد تا مانع دسترسی تهران و گروه‌های وابسته به آن به منابع مالی مورد استفاده در اقدامات خشونت‌آمیز شویم.»

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که دولت ترامپ پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری خود، بار دیگر کارزار موسوم به «فشار حداکثری» علیه ایران را از سر گرفته و مدعی تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. آمریکا در ماه ژوئن گذشته نیز برخی مراکز هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار داده بود.

همچنین، ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ خارج شد و شورای امنیت سازمان ملل نیز در سپتامبر گذشته، به درخواست واشنگتن، تحریم‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های پیشین علیه ایران را بازگرداند.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، محور گفت‌وگوهای هرلی در تل‌آویو بر «تقویت فشارها علیه ایران و گروه‌های وابسته» متمرکز خواهد بود و در ابوظبی نیز موضوع «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» در دستور کار قرار دارد. او در آنکارا نیز به‌دنبال افزایش همکاری برای «مقابله با فعالیت‌های مخرب منطقه‌ای و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها» خواهد بود.

