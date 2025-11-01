خبرگزاری کار ایران
کره‌شمالی: سخن گفتن از خلع سلاح هسته‌ای «خیالات واهی» است
کد خبر : 1707499
خبرگزاری رسمی کره‌شمالی اعلام کرد پیونگ‌یانگ طرح موضوع خلع سلاح هسته‌ای در شبه‌جزیره کره را که قرار است در دیدار امروز رؤسای‌جمهور چین و کره جنوبی مطرح شود، «خیالاتی واهی و دست‌نیافتنی» توصیف کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، قرار است شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی جائه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی امروز (شنبه) در حاشیه نشست «مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه» در شهر جیونجو دیدار و گفت‌وگو کنند.

دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی روز جمعه اعلام کرده بود که دو طرف در این دیدار موضوع خلع سلاح هسته‌ای در شبه‌جزیره کره را بررسی خواهند کرد.

با این حال، خبرگزاری رسمی کره شمالی در واکنش به این موضع اعلام کرد: «کره جنوبی هنوز درنیافته است که تلاش‌های بی‌وقفه‌اش برای انکار جایگاه کره شمالی به عنوان یک قدرت هسته‌ای و سخن گفتن از رویای خلع سلاح، نشان‌دهنده نبود منطق سالم در سیاست‌هایش است.»

پاک میونگ‌هو، معاون وزیر خارجه کره‌شمالی نیز در بیانیه‌ای تاکید کرده است: «ما با صبر و قدرت نشان خواهیم داد که خلع سلاح هسته‌ای چیزی جز رؤیایی واهی و غیرقابل تحقق نیست.»

 

