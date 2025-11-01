واشنگتنپست گزارش داد:
در پی تهدیدهای ترامپ؛ مادورو سراغ پهپادهای ایرانی رفت
رئیسجمهور ونزوئلا برای مقابله با تهدیدهای نظامی فزاینده آمریکا، از روسیه، چین و ایران خواست با ارسال سلاح و تجهیزات نظامی، توان دفاعی ونزوئلا را در برابر تحرکات واشنگتن در دریای کارائیب تقویت کنند.
به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی واشنگتنپست، امروز (شنبه) فاش کرد که نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، از روسیه، چین و ایران درخواست تجهیزات و تسلیحات نظامی کرده است تا توان دفاعی کشورش را در برابر تحرکات نظامی ایالات متحده در منطقه دریای کارائیب تقویت کند.
این گزارش در حالی منتشر شده که هنوز موضع دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره احتمال حمله نظامی به ونزوئلا در هالهای از ابهام قرار دارد. او روز شنبه گفت که چنین حملهای را انجام نخواهد داد، هرچند پیشتر تهدید کرده بود که ممکن است عملیات زمینی در خاک ونزوئلا آغاز کند.
به نوشته واشنگتن پست، این روزنامه به اسنادی دست یافته که نشان میدهد مادورو درخواست تجهیزاتی چون رادارهای دفاعی، موشک و خدمات تعمیر و نگهداری هواپیماها را مطرح کرده است.
در این اسناد آمده است که درخواستهای مادورو در قالب نامهای خطاب به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، تنظیم شده و قرار بوده در جریان سفر یکی از مشاوران ارشد او به مسکو تحویل داده شود.
همچنین طبق همین مدارک، مادورو نامهای نیز برای شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، ارسال کرده و در آن خواستار «گسترش همکاریهای نظامی» میان دو کشور برای مقابله با «افزایش تنش میان ایالات متحده و ونزوئلا» شده است.
او در این نامه از دولت چین خواسته است تولید سامانههای راداری شرکتهای چینی را تسریع کند تا ونزوئلا بتواند توان نظارتی و دفاعی خود را تقویت کند.
به نوشته این روزنامه، رامون سلستینو ولاسکز، وزیر حملونقل ونزوئلا نیز اخیرا در حال هماهنگی برای واردات مجموعهای از تجهیزات نظامی و پهپادها از ایران بوده و در همین راستا برنامهریزی برای سفر به تهران انجام داده است.
ولاسکز در گفتوگو با یکی از مقامهای ایرانی گفته است که ونزوئلا به «تجهیزات شناسایی غیرفعال (که قابل ردیابی نباشند)، دستگاههای اخلال در سامانه موقعیتیاب جهانی (GPS) و احتمالا پهپادهایی با برد ۱۰۰۰ کیلومتر» نیاز دارد.
در بخشی از اسناد آمریکایی آمده است: «مادورو در نامهاش نسبت به خطر فزاینده تجاوز نظامی آمریکا در منطقه دریای کارائیب هشدار داده و اقدام احتمالی واشنگتن علیه ونزوئلا را حملهای علیه چین نیز توصیف کرده است، زیرا دو کشور دارای دیدگاههای ایدئولوژیک مشترکی هستند.»