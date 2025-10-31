شیخ نعیم قاسم:
هر توافق جدیدی به منزله تبرئه اشغالگر و زمینهساز تجاوزهای بیشتر است
دبیرکل حزبالله لبنان تأکید کرد که اسرائیل باید به مفاد توافق موجود پایبند بماند، در غیر این صورت هر توافق جدیدی به منزله تبرئه اشغالگر و زمینهساز تجاوزات تازه خواهد بود.
شیخ نعیم قاسم در سخنانی ضمن قدردانی از مقاومت مردم جنوب لبنان گفت: «مقاومت نیرویی برای دفاع از کشور است و باید حفظ شود. هدف ما آزادسازی سرزمین است، در حالی که هدف دشمن اشغالگری است».
وی با اشاره به فرمان «ژوزف عون» رئیسجمهوری لبنان برای مقابله ارتش با هرگونه تجاوز اسرائیلی، این تصمیم را «گامی مسئولانه» دانست و از دولت خواست با تدوین برنامهای برای تقویت ارتش، از نیروهای مسلح در مقابله با اشغالگران حمایت کند.
شیخ نعیم قاسم گفت: «آیا دفاع ارتش از خاک لبنان و مردمش به اتهام تبدیل شده است؟ چرا درباره کشتار غیرنظامیان و تخریب مداوم سکوت شده است؟»
دبیرکل حزبالله همچنین با انتقاد از موضع آمریکا، واشنگتن را «شریک تجاوز اسرائیل» خواند و افزود: «آمریکا مدعی میانجیگری است، اما در واقع حامی تجاوز و گسترش آن است. همزمان با هر سفر مقام آمریکایی، حملات اسرائیل نیز افزایش مییابد».
شیخ نعیم قاسم در ادامه تصریح کرد: «ما از کسی انتظار کمک نداریم، فقط میخواهیم در مسیرمان مانعتراشی نکرده و به منافع اسرائیل خدمت نکنند. دولت مسئول اصلی حفظ حاکمیت کشور است».
وی در مراسم افتتاح نمایشگاه «بازار زمینی» در ضاحیه جنوبی بیروت، از کشاورزان جنوب لبنان که در مناطق مرزی به کار برداشت محصول مشغول هستند، قدردانی کرد و گفت: «این مردم، صاحبان واقعی زمین و نماد ایستادگی هستند. هر کس با مقاومت از سرزمینش دفاع کند، آن را حفظ میکند، و هر کس بر سر آن معامله کند، آن را از دست میدهد».
شیخ نعیم قاسم در پایان یادآور شد که طرح «جهاد کشاورزی و صنعتی» که توسط شهید «سیدحسن نصرالله» دبیرکل سابق حزبالله لبنان آغاز شد، با هدف اتکا به توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج دنبال میشود.