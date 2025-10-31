جزئیات پیشنهاد آمریکا به حماس

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که کاخ سفید به رهبری گروه فلسطینی حماس پیشنهاد داده است که تشکیلات مسلح این جنبش را از مناطق تحت کنترل اسرائیل در نوار غزه به بخش‌هایی که این گروه کنترل می‌کند، منتقل کند.

به گفته این منابع، «هدف از پیشنهاد ایالات متحده که روز چهارشنبه توسط میانجیگران مصری و قطری به حماس منتقل شد، تثبیت آتش‌بس و پاکسازی تقریباً نیمی از غزه تحت کنترل اسرائیل از حماس بود.»

مقامات گفتند که ایالات متحده روز چهارشنبه از طریق مصر و قطر به حماس اطلاع داد که این جنبش ۲۴ ساعت فرصت دارد تا مبارزان خود را از منطقه شرق خط زرد که تحت کنترل نظامی اسرائیل است، خارج کند.

انتهای پیام/