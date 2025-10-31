خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکسیوس گزارش داد:

جزئیات پیشنهاد آمریکا به حماس

جزئیات پیشنهاد آمریکا به حماس
کد خبر : 1707379
لینک کوتاه کپی شد.

اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که کاخ سفید به رهبری گروه فلسطینی حماس پیشنهاد داده است که تشکیلات مسلح این جنبش را از مناطق تحت کنترل اسرائیل در نوار غزه به بخش‌هایی که این گروه کنترل می‌کند، منتقل کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که کاخ سفید به رهبری گروه فلسطینی حماس پیشنهاد داده است که تشکیلات مسلح این جنبش را از مناطق تحت کنترل اسرائیل در نوار غزه به بخش‌هایی که این گروه کنترل می‌کند، منتقل کند.

به گفته این منابع، «هدف از پیشنهاد ایالات متحده که روز چهارشنبه توسط میانجیگران مصری و قطری به حماس منتقل شد، تثبیت آتش‌بس و پاکسازی تقریباً نیمی از غزه تحت کنترل اسرائیل از  حماس بود.»

مقامات گفتند که ایالات متحده روز چهارشنبه از طریق مصر و قطر به حماس اطلاع داد که این جنبش ۲۴ ساعت فرصت دارد تا مبارزان خود را از منطقه شرق خط زرد که تحت کنترل نظامی اسرائیل است، خارج کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ