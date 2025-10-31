خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شویگو:

اظهارات ترامپ در مورد آزمایش‌های هسته‌ای بر ثبات استراتژیک تأثیر می‌گذارد

اظهارات ترامپ در مورد آزمایش‌های هسته‌ای بر ثبات استراتژیک تأثیر می‌گذارد
کد خبر : 1707372
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای امنیت روسیه، اظهار داشت که اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، در مورد آزمایش‌های هسته‌ای بر ثبات استراتژیک تأثیر می‌گذارد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه،  اظهار داشت که اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، در مورد آزمایش‌های هسته‌ای بر ثبات استراتژیک تأثیر می‌گذارد.

شویگو در کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه جشنواره بین‌المللی «مردم روسیه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» گفت: «در مورد ثبات استراتژیک، [اظهارات ترامپ] مطمئناً بر ثبات استراتژیک تأثیر می‌گذارد و من نمی‌خواهم اوضاع بیشتر از این وخیم شود.»

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، روز گذشته -پنج‌شنبه- اعلام کرد که به وزارت دفاع دستور داده است آزمایش سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده را «همگام» با سایر کشورها آغاز کند و خاطرنشان کرد که این روند بلافاصله آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ