به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، اظهار داشت که اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، در مورد آزمایش‌های هسته‌ای بر ثبات استراتژیک تأثیر می‌گذارد.

شویگو در کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه جشنواره بین‌المللی «مردم روسیه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» گفت: «در مورد ثبات استراتژیک، [اظهارات ترامپ] مطمئناً بر ثبات استراتژیک تأثیر می‌گذارد و من نمی‌خواهم اوضاع بیشتر از این وخیم شود.»

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، روز گذشته -پنج‌شنبه- اعلام کرد که به وزارت دفاع دستور داده است آزمایش سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده را «همگام» با سایر کشورها آغاز کند و خاطرنشان کرد که این روند بلافاصله آغاز خواهد شد.

