وزیر دفاع آمریکا: به دفاع قاطع از منافع خود ادامه میدهیم
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «پیت هگست»، وزیر دفاع ایالات متحده، در دیدار با همتای چینی خود، با اشاره به تشدید تنشها بین واشنگتن و پکن در منطقه آسیا-اقیانوسیه، تأیید کرد که ایالات متحده «به دفاع قاطع از منافع خود ادامه خواهد داد».
هگست در پستی در پلتفرم ایکس اظهار داشت که نگرانیهای واشنگتن در مورد فعالیتهای پکن در دریای چین جنوبی را به وزیر چین منتقل کرده و بر اهمیت حفظ تعادل قدرت در منطقه هند-اقیانوسیه تأکید کرده است.
این جلسه که در بحبوحه افزایش تنشهای منطقهای و افزایش فعالیتهای نظامی برگزار شد، جدیدترین نشانه از بهبود تدریجی کانالهای ارتباطی بین دو کشور، پس از کنفرانس ویدیویی بین دو وزیر در سپتامبر گذشته است.