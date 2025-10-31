خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر دفاع آمریکا: به دفاع قاطع از منافع خود ادامه می‌دهیم

وزیر دفاع آمریکا: به دفاع قاطع از منافع خود ادامه می‌دهیم
کد خبر : 1707323
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دفاع ایالات متحده، در دیدار با همتای چینی خود، با اشاره به تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و پکن در منطقه آسیا-اقیانوسیه، تأیید کرد که ایالات متحده «به دفاع قاطع از منافع خود ادامه خواهد داد».

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «پیت هگست»، وزیر دفاع ایالات متحده، در دیدار با همتای چینی خود، با اشاره به تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و پکن در منطقه آسیا-اقیانوسیه، تأیید کرد که ایالات متحده «به دفاع قاطع از منافع خود ادامه خواهد داد».

هگست در پستی در پلتفرم ایکس اظهار داشت که نگرانی‌های واشنگتن در مورد فعالیت‌های پکن در دریای چین جنوبی را به وزیر چین منتقل کرده و بر اهمیت حفظ تعادل قدرت در منطقه هند-اقیانوسیه تأکید کرده است.

این جلسه که در بحبوحه افزایش تنش‌های منطقه‌ای و افزایش فعالیت‌های نظامی برگزار شد، جدیدترین نشانه از بهبود تدریجی کانال‌های ارتباطی بین دو کشور، پس از کنفرانس ویدیویی بین دو وزیر در سپتامبر گذشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ