به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه کی‌یف پست به نقل از منابع خود گزارش داد که ایالات متحده قصد دارد پس از تصمیم به کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در رومانی، بخشی از نیروهای خود را از بلغارستان، مجارستان و اسلواکی خارج کند.

این روزنامه گزارش داد: «مقامات دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پشت درهای بسته به متحدان خود روشن کرده‌اند که خروج از رومانی تازه آغاز کار است. انتظار می‌رود کاهش‌های بیشتر در بلغارستان، مجارستان و اسلواکی حداکثر تا اواسط دسامبر انجام شود.»

وزارت دفاع رومانی روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن به بخارست و دیگر متحدان ناتو در مورد کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در اروپا اطلاع داده است. از جمله واحدهایی که گردش‌های آنها متوقف خواهد شد، واحدهای مستقر در رومانی در پایگاه هوایی میهایل کوگالنیچانو هستند.

