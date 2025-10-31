نماینده سودان در سازمان ملل:
شورای امنیت «نیروهای پشتیبانی سریع» را گروه تروریستی اعلام کند
دولت سودان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست «نیروهای پشتیبانی سریع» را بر اساس معیارهای بینالمللی مبارزه با تروریسم، در فهرست گروههای تروریستی قرار داده و هرگونه همکاری یا تأمین سلاح، پهپاد و اعزام نیرو به این گروه را جرمانگاری کند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، دولت سودان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست «نیروهای پشتیبانی سریع» را بر اساس معیارهای بینالمللی مبارزه با تروریسم، در فهرست گروههای تروریستی قرار داده و هرگونه همکاری یا تأمین سلاح، پهپاد و اعزام نیرو به این گروه را جرمانگاری کند.
«الحارث ادریس» نماینده دائم سودان در سازمان ملل، در بیانیهای که در نشست فوقالعاده شورای امنیت برای بررسی اوضاع میدانی و سیاسی این کشور قرائت شد، خواستار «محکومیت صریح و قاطع کشتارهایی شد که توسط نیروهای حمایت سریع، مزدوران خارجی و حامیان منطقهای آنها در شهر فاشر و سراسر سودان صورت گرفته است».
وی از شورای امنیت خواست تحریمهای هدفمند علیه تمامی کشورها و افرادی که از این گروه حمایت مالی یا تسلیحاتی میکنند یا برایشان پناهگاه امن فراهم میآورند، اعمال کند و نیز تحقیقی درباره جنایت نسلکشی در فاشر صورت گیرد تا زمینه پاسخگویی فراهم شود.
به گفته وی، این گروه «هر روز تهدید به کشتار جمعی میکند».
ادریس همچنین از شورای امنیت خواست اجرای کامل قطعنامههای ۲۷۳۶ و ۱۵۹۱ را تضمین کند و افزود: «شواهد در دارفور نشان داده است که برخی کشورهای همسایه در حمایت از این شبهنظامیان، در کشتار غیرنظامیان مشارکت داشتهاند».