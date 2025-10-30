حمله هوایی گسترده روسیه به اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه بیش از ۷۰۰ پهپاد و موشک را شبانه به سمت اوکراین شلیک کرده است.

زلنسکی، امروز -پنجشنبه- گفت که روسیه بیش از ۶۵۰ پهپاد و بیش از ۵۰ موشک را شبانه برای حمله به اوکراین شلیک کرده است.

به گفته وی این حملات به تاسیسات انرژی و غیرنظامیان اصابت کرده‌اند.

وی در پلتفرم ایکس نوشت: «بسیاری از آن‌ها(موشک‌ها و پهپادها) سرنگون شدند، اما متاسفانه تعدادی به اهداف اصابت کردند».

انتهای پیام/