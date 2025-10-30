خبرگزاری کار ایران
حمله هوایی گسترده روسیه به اوکراین

رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه با بیش از ۷۰۰ پهپاد و موشک این کشور را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر  زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه بیش از ۷۰۰ پهپاد و موشک را شبانه به سمت اوکراین شلیک کرده است. 

زلنسکی، امروز -پنجشنبه- گفت که روسیه بیش از ۶۵۰ پهپاد و بیش از ۵۰ موشک را شبانه برای حمله به اوکراین شلیک کرده است.

 به گفته وی این حملات  به تاسیسات انرژی و غیرنظامیان اصابت کرده‌اند.

وی در پلتفرم ایکس  نوشت: «بسیاری از آن‌ها(موشک‌ها و پهپادها) سرنگون شدند، اما متاسفانه تعدادی به اهداف اصابت کردند».

