خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جوزف عون:

ارتش با هرگونه تهاجم اسرائیل مقابله کند

ارتش با هرگونه تهاجم اسرائیل مقابله کند
کد خبر : 1707127
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور لبنان به ارتش این کشور دستور داد تا با هرگونه تهاجم رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان مقابله کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان، به ارتش این کشور دستور داد تا با هرگونه تهاجم رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان مقابله کند. 

پس از آنکه نیروهای صهیونست شبانه از مرز عبور کردند و یک نفر را در «بلیده» به شهادت رساندند،  رئیس جمهور لبنان، به فرمانده ارتش دستور داد تا با هرگونه تهاجم رژیم اشغالگر به جنوب لبنان مقابله کند.

«نواف سلام»  نخست وزیر لبنان، ضمن محکومیت این حادثه  آن را حمله آشکار به نهادها و حاکمیت دولت لبنان خواند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ