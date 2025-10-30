ارتش با هرگونه تهاجم اسرائیل مقابله کند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان، به ارتش این کشور دستور داد تا با هرگونه تهاجم رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان مقابله کند.

پس از آنکه نیروهای صهیونست شبانه از مرز عبور کردند و یک نفر را در «بلیده» به شهادت رساندند، رئیس جمهور لبنان، به فرمانده ارتش دستور داد تا با هرگونه تهاجم رژیم اشغالگر به جنوب لبنان مقابله کند.

«نواف سلام» نخست وزیر لبنان، ضمن محکومیت این حادثه آن را حمله آشکار به نهادها و حاکمیت دولت لبنان خواند.

