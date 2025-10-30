خبرگزاری کار ایران
همکاری روسیه-آفریقا در زمینه منابع ضروری است

وزیرخارجه روسیه از پتانسیل قابل توجه منابع روسیه و کشورهای آفریقایی تمجید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه، در سخنرانی خود در نشست گفت‌وگوی مواد خام روسیه و آفریقا که به میزبانی دانشگاه معدن سن پترزبورگ برگزار شد، اظهار داشت که روسیه و کشورهای آفریقایی از پتانسیل منابع گسترده‌ای برخوردارند و همکاری نزدیک‌تر در این زمینه ضروری است.

لاوروف در پیام خود که در وب‌سایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد، گفت: «روسیه و کشورهای آفریقایی ثروت قابل توجهی از منابع را به ویژه در بخش معدن به اشتراک می‌گذارند که نقش حیاتی در اقتصادهای ما ایفا می‌کند».

وی اظهار داشت:‌ «تعهد به گسترش همکاری‌های سودمند متقابل در این زمینه در برنامه اجرایی مجمع مشارکت روسیه و آفریقا برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۶ منعکس شده است».

دیپلمات ارشد روس تاکید کرد که دستور کار این رویداد با هدف گسترده‌تر تقویت همکاری روسیه و آفریقا همسو است.

