وزیر خارجه آلمان، اولین سفر خود به سوریه را از زمان تصدی این سمت در ماه مه گذشته انجام خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه آلمان امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که «یوهانس وادفول»، وزیر خارجه آلمان، اولین سفر خود به سوریه را از زمان تصدی این سمت در ماه مه گذشته انجام خواهد داد.

وادفول در بیانیه‌ای گفت: «پس از سقوط اسد، مردم سوریه وارد مرحله جدیدی شده‌اند. اکنون می‌خواهیم به آنها کمک کنیم تا کنترل آینده کشور خود را به دست گیرند.»

قرار است وادفول با رئیس‌جمهور موقت سوریه، دیدار کند.

