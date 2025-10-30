تاکید وزرای خارجه اردن و آلمان بر راه حل دو کشوری
وزرای خارجه اردن و آلمان دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ایمن الصفدی»، وزیر خارجه اردن با تاکید بر ضرورت دستیابی به صلح در منطقه بر اساس راه حل دو کشوری تصریح کرد ثبات و امنیت سوریه، از ارکان اساسی برای امنیت منطقهای محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری سوریه (سانا)، الصفدی در گفتوگو با «یوهان داوید فادیفول»، همتای آلمانی خود، در امان پایتخت اردن، آخرین تحولات سوریه و تلاشهای دولت این کشور برای بازسازی این کشور را که می تواند تضمینکننده حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه باشد، بررسی کرد.
الصفدی در این دیدار بار دیگر بر حمایت پادشاهی اردن از دولت سوریه در تلاشهایش برای بازسازی بر مبنای تضمین وحدت، امنیت، حاکمیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور و شهروندانش تأکید کرد.
وزیر خارجه اردن همچنین دخالتهای اسرائیل با هدف فتنه انگیز و هرج و مرج در سوریه و نیز تجاوزات اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کرد.