پشتپرده تکاندهنده جنگ ۱۲ روزه: ایران در برابر ائتلاف ۵۰ دستگاه اطلاعاتی بینالمللی دوام آورد
نتایج تحقیقات یک روزنامهنگار مطرح برزیلی نشان میدهد ایران در جنگ ۱۲ روزه ژوئن گذشته با حمله همزمان ۵۰ دستگاه اطلاعاتی بینالمللی روبهرو بوده است؛ ائتلافی به رهبری آمریکا که ناتو، ترکیه، آذربایجان و چند کشور عربی نیز در آن مشارکت داشتهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، پپه اسکوبار، خبرنگار تحقیقی در گفتوگویی با اندرو نابولیتانو، قاضی بازنشسته آمریکایی، فاش کرد که ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه در ژوئن گذشته، در مقابل ائتلاف اطلاعاتی بینالمللی شامل ۵۰ کشور قرار داشته که آمریکا رهبری آن را برعهده داشت و ناتو، ترکیه، آذربایجان و اکثر کشورهای عربی نیز در آن مشارکت داشتند.
به گفته اسکوبار ، ترکیه و آذربایجان نقش محوری در اجرای این عملیات تهاجمی داشتهاند و حتی پهپادهایی که در ۴۸ ساعت نخست به سمت ایران شلیک شدند، از خاک آذربایجان به پرواز درآمدند.
وی افزود: در جریان این جنگ، ایران با وجود حملات گسترده، به ویژه حملات مستقیم موشکی به تلآویو، موفق شد مواضع خود را حفظ کرده و به دشمن ضربه بزند. اسکوبار همچنین تصریح کرد که ایران در ۴۸ ساعت نخست جنگ با غافلگیری مواجه شد، اما با پشتیبانی اطلاعاتی روسیه توانست شبکههای خود را دوباره فعال کند.
اسکوبار همچنین به نقش کلیدی مقامهای عالی امنیتی ایران در مدیریت بهتر این جنگ اشاره کرد و در عین حال مدعی شده است که علی لاریجانی، به نمایندگی از شورای عالی امنیت ملی ایران، شخصا برای تحویل پیامهای آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به مسکو رفت و دو روز بعد، او با پیام شخصی پوتین به رهبر انقلاب، به تهران بازگشت.
به گفته این روزنامهنگار مطرح برزیلی، این تبادل پیامها نشاندهنده مذاکرات فشرده و هماهنگی در بالاترین سطوح میان تهران و مسکو در جریان جنگ ۱۲ روزه بوده است.
وی همچنین به اظهارات اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران اشاره کرده که گفته است این جنگ ترکیبی- شامل عملیات نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک- با هدف تضعیف کشور و تغییر نظام طراحی شده بود، اما ایران با دقت و هوشمندی توانست بخش عمده تهدیدها را مدیریت کند.
به گفته ناظران، این افشاگری اسکوبار میتواند نگاه تازهای به ابعاد پنهان درگیریهای منطقهای و نقش اطلاعاتی قدرتهای جهانی در تقابل با ایران ایجاد کند.
این گفتوگو برای نخستینبار در کانال اندرو نابولیتانو در یوتیوب منتشر شد و بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشت.