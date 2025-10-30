خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شی جین‌پینگ:

با ایالات متحده در مورد مسائل اقتصادی و تجاری به اجماع رسیدیم

با ایالات متحده در مورد مسائل اقتصادی و تجاری به اجماع رسیدیم
کد خبر : 1707040
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور چین گفت که کشورش با ایالات متحده در مورد مسائل اقتصادی و تجاری به اجماع رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور چین  گفت که کشورش با ایالات متحده در مورد مسائل اقتصادی و تجاری به اجماع رسیده است.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین ساعاتی پیش در شهر بوسان کره جنوبی با یکدیگر دیدار کردند که انتظار می‌رفت، تجارت میان دو اقتصاد بزرگ جهان محور گفت‌وگوهای این دیدار مهم باشد.

شی پس از این دیدار اعلام کرد که چین و ایالات متحده در رابطه با مسائل اقتصادی و تجاری به اتفاق نظر دست یافته‌اند.

وی تصریح کرد: «تیم‌های اقتصادی و تجاری دو کشور دیدگاه‌های عمیقی در مورد مسائل مهم اقتصادی و تجاری تبادل کردند و در مورد حل آنها به توافق رسیدند.»

رئیس جمهور چین افزود: «هر دو تیم باید در اسرع وقت کارهای تکمیلی را اصلاح و نهایی کنند، اجماع را حفظ و اجرا کنند و نتایج ملموسی ارائه دهند تا خیالشان در مورد اقتصاد چین، ایالات متحده و جهان راحت شود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ