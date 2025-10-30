با ایالات متحده در مورد مسائل اقتصادی و تجاری به اجماع رسیدیم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور چین گفت که کشورش با ایالات متحده در مورد مسائل اقتصادی و تجاری به اجماع رسیده است.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین ساعاتی پیش در شهر بوسان کره جنوبی با یکدیگر دیدار کردند که انتظار می‌رفت، تجارت میان دو اقتصاد بزرگ جهان محور گفت‌وگوهای این دیدار مهم باشد.

شی پس از این دیدار اعلام کرد که چین و ایالات متحده در رابطه با مسائل اقتصادی و تجاری به اتفاق نظر دست یافته‌اند.

وی تصریح کرد: «تیم‌های اقتصادی و تجاری دو کشور دیدگاه‌های عمیقی در مورد مسائل مهم اقتصادی و تجاری تبادل کردند و در مورد حل آنها به توافق رسیدند.»

رئیس جمهور چین افزود: «هر دو تیم باید در اسرع وقت کارهای تکمیلی را اصلاح و نهایی کنند، اجماع را حفظ و اجرا کنند و نتایج ملموسی ارائه دهند تا خیالشان در مورد اقتصاد چین، ایالات متحده و جهان راحت شود.»

انتهای پیام/