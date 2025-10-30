به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، دیدار خود با «شی جین پینگ» رهبر چین، در «بوسان» کره جنوبی را شگفت‌انگیز دانست و گفت که تصمیمات مهم زیادی در این دیدار اتخاذ شد.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمایش گفت: «فکر می‌کنم این یک دیدار شگفت‌انگیز بود. او یک رهبر بزرگ، رهبر یک کشور بسیار قدرتمند و بسیار قوی، یعنی چین است. در این دیدار تصمیمات زیادی گرفته شد».

وی اظهار داشت: «ما قرار است در مورد برخی از جزئیات بیانیه‌ای صادر کنیم. اما در کل، حدس می‌زنم در مقیاس صفر تا ۱۰، که ۱۰ بهترین است، بگویم که این دیدار در ۱۲ بود».

مذاکرات میان شی و ترامپ در بوسان کره جنوبی برگزار شد و یک ساعت و چهل دقیقه طول کشید. در ابتدای این دیدار، شی خواستار اطمینان از توسعه تدریجی روابط دوجانبه شد. او همچنین خاطرنشان کرد که مذاکره‌کنندگان چین و ایالات متحده به اجماع اولیه‌ای در حل اختلافات اصلی تجاری و اقتصادی دست یافته‌اند.

پیش از این، ترامپ و شی در سال ۲۰۱۹ در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در اوساکای ژاپن با یکدیگر دیدار کرده بودند.

