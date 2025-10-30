حمله آمریکا به یک قایق دیگر ۴ کشته برجای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از رویتر،‌ «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا، گفت که ارتش ایالات متحده روزگذشته -چهارشنبه- در حمله‌ای به یک کشتی مظنون به حمل مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام، چهار مرد را کشت.

هگست در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «این کشتی، مانند سایر کشتی‌ها، توسط اطلاعات ما به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر غیرقانونی، عبور از یک مسیر شناخته شده قاچاق مواد مخدر و حمل مواد مخدر شناخته شده بود».

وی همچنین یک کلیپ ویدیویی ۲۲ ثانیه‌ای از یک قایق در آب بود که مورد اصابت قرار گرفته و منفجر می‌شود، منتشر کرد.

انتهای پیام/