حمله آمریکا به یک قایق دیگر ۴ کشته برجای گذاشت

حمله آمریکا به یک قایق دیگر ۴ کشته برجای گذاشت
وزیردفاع آمریکا گفت که ارتش این کشور در حمله به یک قایق مظنون به حمل مواد مخدر،‌چهار مرد را کشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویتر،‌ «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا، گفت که ارتش ایالات متحده روزگذشته  -چهارشنبه- در حمله‌ای به یک کشتی مظنون به حمل مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام، چهار مرد را کشت.

هگست در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «این کشتی، مانند سایر کشتی‌ها، توسط اطلاعات ما به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر غیرقانونی، عبور از یک مسیر شناخته شده قاچاق مواد مخدر و حمل مواد مخدر شناخته شده بود».

وی همچنین یک کلیپ ویدیویی ۲۲ ثانیه‌ای از یک قایق در آب بود که مورد اصابت قرار گرفته و منفجر می‌شود، منتشر کرد.

 

