معامله بزرگ ترامپ با کره‌جنوبی؛ میلیاردها دلار در ازای کاهش تعرفه‌ها
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد کره‌جنوبی با پرداخت ۳۵۰ میلیارد دلار موافقت کرده تا در مقابل، تعرفه‌های گمرکی آمریکا کاهش یابد؛ بخشی از یک معامله سنگین اقتصادی و استراتژیک که شامل خرید نفت و گاز و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت شرکت‌های کره‌ای در آمریکا می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که کره‌جنوبی با پرداخت ۳۵۰ میلیارد دلار به واشنگتن موافقت کرده است تا در مقابل، ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی خود بر کالاهای این کشور را کاهش دهد.

ترامپ در نشست خبری خود گفت: «کره‌جنوبی پذیرفت در ازای کاهش تعرفه‌ها، نفت و گاز آمریکا را به حجم وسیعی خریداری کرده و سرمایه‌گذاری شرکت‌های کره‌ای در کشورمان از ۶۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.»

او این توافق را بخشی از یک معامله بزرگ اقتصادی و استراتژیک دانست و افزود: «تحالف نظامی ما با کره جنوبی اکنون قوی‌تر از هر زمان دیگری است.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از موافقت خود با ساخت یک زیردریای هسته‌ای برای کره‌جنوبی خبر داد و گفت این اقدام جایگزین زیردریاهای دیزلی موجود خواهد شد.

