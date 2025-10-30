بوروستنیک؛ ابزار بازدارندگی روسیه یا سلاحی برای تغییر موازنه در جنگ اوکراین؟

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اخیرا از آزمایش موفق موشک جدید «بوروستنیک» با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خبر داد؛ موشکی که بنا بر گزارش منابع روسی، قادر است بیش از ۱۴ هزار کیلومتر را طی کرده و حدود ۱۵ ساعت در آسمان باقی بماند. این اقدام از نگاه تحلیلگران پیامی روشن به غرب است مبنی بر اینکه مسکو هنوز توان تغییر موازنه قدرت در حوزه تسلیحات راهبردی را حفظ کرده است.

اعلام موفقیت این آزمایش تنها چند روز پس از برگزاری رزمایش‌های گسترده هسته‌ای در روسیه صورت گرفت؛ رزمایش‌هایی که شخص پوتین بر اجرای آن‌ها نظارت داشت. کارشناسان می‌گویند این اقدام صرفا نمایش قدرت نیست، بلکه بخشی از «نبرد اراده‌ها» میان روسیه و غرب محسوب می‌شود.

به گفته منابع نظامی روسیه، «بوروستنیک» به یک موتور هسته‌ای کوچک مجهز است که با تولید حرارت امکان پرواز مداوم و تقریبا نامحدود را فراهم می‌کند؛ ویژگی‌ای که این موشک را از سایر تسلیحات متعارف متمایز کرده است.

در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این آزمایش را «نامناسب» توصیف کرد و از پوتین خواست به‌جای تشدید تنش‌ها، بر پایان دادن به جنگ اوکراین تمرکز کند. او همچنین یادآور شد که ایالات متحده دارای ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای مستقر در نزدیکی سواحل روسیه است. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس نیز ضمن اشاره به تاثیر عمیق تحریم‌های نفتی بر اقتصاد روسیه، گفت وضعیت میدانی اوکراین نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

تحلیلگران نظامی معتقدند «بوروستنیک» در اصل سلاحی بازدارنده است که موقعیت راهبردی روسیه را در برابر آمریکا و ناتو تقویت می‌کند، اما نقشی در تغییر موازنه جنگ در اوکراین نخواهد داشت.

دکتر نبیل رشوان، کارشناس امور روسیه، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی گفت: «روسیه اکنون مجموعه‌ای از موشک‌های پیشرفته از جمله اورشنیک، پوسایدون و بوروستنیک در اختیار دارد که بیشتر جنبه بازدارندگی دارند و برای کاربرد مستقیم در میدان نبرد طراحی نشده‌اند.»

وی تأکید کرد: «به‌کارگیری سلاح هسته‌ای از سوی مسکو، واکنشی مشابه از سوی ناتو را در پی خواهد داشت و در آن صورت، شبه‌جزیره کریمه نخستین هدف تلافی‌جویانه خواهد بود.»

رشوان همچنین تأکید کرد: «حتی موشک اورشنیک در صورت مجهز بودن به کلاهک غیرهسته‌ای، توان وارد کردن خسارات سنگین در اروپا را دارد.» او افزود، غرب فعلا به فشارهای اقتصادی اکتفا کرده و تحریم‌های گسترده‌ای علیه شرکت‌های نفتی بزرگ روسیه و برخی شرکت‌های چینی همکار با مسکو اعمال کرده است.

از سوی دیگر، نضال زهوی، کارشناس نظامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها توضیح داد: «موشک بوروستنیک دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است و با موتور هسته‌ای خود، بردی تقریبا نامحدود دارد. این موشک بیشتر به‌عنوان ابزار بازدارندگی در برابر آمریکا طراحی شده و نه برای استفاده مستقیم در میدان نبرد اوکراین.

او افزود: توانایی این موشک در پرواز طولانی و مانور بالا، رهگیری یا اختلال الکترونیکی آن را بسیار دشوار می‌کند و به همین دلیل، جایگاه ویژه‌ای در دکترین بازدارندگی روسیه دارد.

زهوی در عین حال تصریح کرد: این موشک قرار نیست جنگ اوکراین را تغییر دهد، بلکه بخشی از معادله بازدارندگی کرملین در برابر واشنگتن است و پیام آن روشن است؛ هرگونه حمله یا فشار مستقیم علیه روسیه هزینه‌ای بسیار سنگین در پی خواهد داشت.

