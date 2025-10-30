خبرگزاری کار ایران
دستور ازسرگیری آزمایش سلاح‌های‌ هسته‌ای از سوی ترامپ

دستور ازسرگیری آزمایش سلاح‌های‌ هسته‌ای از سوی ترامپ
رئیس‌جمهور آمریکا، در اقدامی جنجالی دستور ازسرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای این کشور را پس از بیش از سه دهه توقف صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی و ساعاتی پیش از دیدار خود با همتای چینی‌اش، شی جین‌پینگ، در کره‌جنوبی اعلام کرد: «با توجه به برنامه‌های آزمایش دیگر کشورها، به وزارت جنگ دستور داده‌ام تا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا را در سطحی برابر، فورا، از سر گیرد.»

وی مدعی شد هدف از این تصمیم، حفظ برتری نظامی آمریکا در برابر کشورهایی چون روسیه و چین است.

ترامپ همچنین با لحنی فخرآمیز گفت که ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان دارای سلاح هسته‌ای است و پس از آن روسیه و سپس چین در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس گزارش‌ها، آمریکا از سال ۱۹۹۲ تاکنون هیچ آزمایش هسته‌ای انجام نداده بود و این تصمیم تازه ترامپ می‌تواند واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی برانگیزد.

 

