اوربان: اوکراین باید یک شریک استراتژیک باشد، نه یک عضو اتحادیه اروپا

اوربان: اوکراین باید یک شریک استراتژیک باشد، نه یک عضو اتحادیه اروپا
نخست وزیر مجارستان، طرحی را برای دستیابی به صلح و ثبات در اروپا ارائه کرده است که به ویژه توسعه روابط با روسیه و اوکراین را در نظر می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، طرحی را برای دستیابی به صلح و ثبات در اروپا ارائه کرده است که به ویژه توسعه روابط با روسیه و اوکراین را در نظر می‌گیرد.

وی در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «چشم‌انداز ما برای صلح و ثبات در اروپا: اروپا باید مستقیماً با روسیه مذاکره کند - ما باید صدایی داشته باشیم؛ اوکراین باید یک شریک استراتژیک باشد، نه یک عضو اتحادیه اروپا.»

وی افزود: «بودجه اوکراین را به حداقل برسانید، منابع را در داخل اروپا نگه دارید؛ به انتخاب‌های انرژی هر کشور احترام بگذارید.»

