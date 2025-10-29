اوربان: اوکراین باید یک شریک استراتژیک باشد، نه یک عضو اتحادیه اروپا

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، طرحی را برای دستیابی به صلح و ثبات در اروپا ارائه کرده است که به ویژه توسعه روابط با روسیه و اوکراین را در نظر می‌گیرد.

وی در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «چشم‌انداز ما برای صلح و ثبات در اروپا: اروپا باید مستقیماً با روسیه مذاکره کند - ما باید صدایی داشته باشیم؛ اوکراین باید یک شریک استراتژیک باشد، نه یک عضو اتحادیه اروپا.»

وی افزود: «بودجه اوکراین را به حداقل برسانید، منابع را در داخل اروپا نگه دارید؛ به انتخاب‌های انرژی هر کشور احترام بگذارید.»

