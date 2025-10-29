واشنگتنپست گزارش داد:
سیاستهای ترامپ، افزایش نفوذ چین را تسهیل کرده است
واشنگتن پست استدلال کرد که جنگهای تجاری که توسط رئیس جمهور آمریکا، آغاز شده است، منجر به وخامت روابط واشنگتن با متحدانش در آسیا و اروپا شده و افزایش نفوذ چین را تسهیل کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، واشنگتن پست استدلال کرد که جنگهای تجاری که توسط «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، آغاز شده است، منجر به وخامت روابط واشنگتن با متحدانش در آسیا و اروپا شده و افزایش نفوذ چین را تسهیل کرده است.
این روزنامه افزود که این کاهش روابط به چین فرصتی داد تا جایگاه خود را در صحنه بینالمللی تقویت کند و نفوذ جهانی خود را گسترش دهد.
این روزنامخ خاطرنشان کرد که اگرچه ترامپ در مذاکرات خود با «شی جین پینگ»، رئیسجمهور چین، به برخی دستاوردهای تاکتیکی، مانند به تعویق انداختن محدودیتها بر صادرات عناصر خاکی کمیاب و حل و فصل وضعیت اپلیکیشن تیک تاک در ایالات متحده، دست یافت، اما پکن همچنان برتری آشکاری نسبت به واشنگتن دارد.
طبق ارزیابی این روزنامه، سیاستهای اقتصادی تهاجمی ترامپ نه تنها با متحدان غربی، بلکه با کشورهای بزرگی مانند برزیل و هند نیز اختلاف نظر ایجاد کرده و نفوذ آمریکا در نهادهای بینالمللی را تضعیف کرده است، در حالی که چین از این موضوع برای گسترش دستور کار خود و افزایش نفوذ جهانی خود بهره برده است.