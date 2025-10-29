کنارگذاشتن گاز روسیه گامی دشوار است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سانائه تاکائچی» نخست وزیر ژاپن خطاب به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گفت که تصمیم ژاپن برای توقف واردات گاز روسیه گامی دشوار است که فقط روسیه و چین را خوشحال خواهد کرد.

تاکائچی اشاره کرد که اعمال چنین ممنوعیتی با توجه به خطراتی که می‌تواند برای امنیت انرژی ایجاد کند، گامی دشوار برای ژاپن خواهد بود.

منابع دولتی ژاپن اظهار داشتند که موضوع پروژه‌های «ساخالین-۱» و «ساخالین-۲» روسیه در یک جلسه کاری بین دو طرف مطرح شد، جایی که ترامپ درخواست خود را از ژاپن برای پیوستن به تلاش‌های کشورهای گروه ۷ برای ممنوعیت واردات گاز روسیه به منظور افزایش فشار بر مسکو تکرار کرد.

تاکائچی توضیح داد که کنار گذاشتن گاز روسیه به طور جدی به ثبات تامین انرژی این کشور آسیب می‌رساند و ژاپن حدود ۹ درصد از واردات گاز طبیعی مایع خود را از روسیه تامین می‌کند.

او گفت: «اگر ژاپن از مشارکت خود در پروژه‌های ساخالین دست بکشد، فقط چین و روسیه را خوشحال خواهد کرد».

