۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه پزشکی دارند

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «تدروس آدهانوم گبریسوس» دبیرکل سازمان بهداشت جهانی گفت که حدود ۱۵ هزار شهروند غزه نیاز به تخیله به دلایل پزشکی دارند.

گبریسوس در جراین سخنرانی در هفتاد‌وپنجمین جلسه کمیته منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی برای اروپا که در کپنهاگ پایتخت دانمارک از ۲۸تا۳۰ اکتبر در حال برگزاری است، اشاره کرد: «از کشورهایی عضوی که بیماران غزه را می‌پذیرند تشکر می‌کنم و می‌خوام که بیماران بیشتری را بپذیرید».

رئیس سازمان بهداشت اظهار داشت: «کماکان حدود ۱۵ هزار بیمار وجود دارد که نیاز دارد تا برای درمان از غزه خارج شود که ۴هزار نفر از این تعداد کودکان هستند».

وی افزود که تاکنون بیش از ۷۰۰ نفر هنگامی منتظر تخلیه پزشکی بودند به شهادت رسیدند.

