مسیر پنهان نفت روسیه؛ نفتکشهای هندی در تیررس ابهامها
هند با خرید نفت روسیه از طریق نفتکشهای تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا، در معرض پرسشهای بینالمللی جدی درباره شفافیت زنجیره تأمین و رعایت قوانین بینالمللی قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، روزنامه انگلیسیزبان اکونومیک تایمز چاپ هند در گزارشی نوشت: بررسی تصاویر ماهوارهای، دادههای حملونقل و سوابق گمرکی نشان میدهد که پروژه انرژی مشترک لاکشمی میتال، میلیاردر هندی و فعال صنعت فولاد، نفت روسیه را از طریق نفتکشهایی خریداری کرده که در فهرست تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند.
این گزارش میافزاید، استفاده از این نفتکشها سوالهایی را درباره نظارت این پروژه بر زنجیره تأمین و پایبندی آن به قوانین بینالمللی برانگیخته است.
بر اساس اطلاعات منابع مطلع، پالایشگاه «گورو گوبیند سینگ» در پنجاب، که به صورت مشترک متعلق به شرکت میتال انرژی مستقر در انگلیس است، بین ماههای ژوئیه تا سپتامبر چهار محموله نفت روسیه را دریافت کرده است. ارزش کل این محمولهها نزدیک به ۲۸۰ میلیون دلار بوده و پروندهها نشان میدهند که ارزش دقیق محمولههای چهارگانه ۲۷۷ میلیون دلار است.
والاستریت ژورنال هم در گزارشی نوشته فرآیند انتقال نفت از بندر مورمانسک روسیه به خلیج عمان و سپس تحویل آن توسط نفتکش Samadha انجام شد. این نفتکش در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد اما در فهرست تحریمهای آمریکا ثبت نشده است.
طبق این گزارش، تمام نفتکشهای درگیر در این عملیات برای اجتناب از نظارت بینالمللی از روشهای پیچیدهای استفاده کردهاند، از جمله خاموش کردن دستگاههای مخابراتی و ارسال موقعیتهای جعلی؛ اقدامی که سطح بالای مخفیکاری و پیچیدگی در انتقال نفت روسیه را نشان میدهد.
تحلیل تصاویر ماهوارهای نیز نشان میدهد که نفتکشها عملیات انتقال مستقیم نفت میان شناورها در دریا را انجام دادهاند که پیچیدگی مسیر حمل و نقل و ریسکهای قانونی بالقوه را آشکار میکند.
این در حالی است که آمریکا و کشورهای غربی فشار بر هند را برای خودداری از خرید نفت روسیه افزایش دادهاند و تحریمهایی علیه تولیدکنندگان بزرگ نفت روسیه وضع کردهاند. این معامله جدید، چالشی دوگانه برای هند ایجاد میکند: استفاده از نفت روسیه با قیمت ارزان برای پاسخ به نیاز داخلی و در عین حال اجتناب از درگیر شدن در فعالیتهایی که ممکن است منجر به تحریمهای بینالمللی شود.