به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران گفت که روسیه آماده استقبال از هر گامی که به حل مسئله میان کره شمالی و کره جنوبی کمک کند، است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد دیدگاه کرملین در مورد اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر قصدش برای بهبود روابط بین کره شمالی و کره جنوبی، گفت: «ما آماده‌ایم از هر گامی در این راستا استقبال کنیم».

ترامپ در دیدار خود با «لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی، گفت که برای حل مسئله شبه جزیره کره با سئول همکاری خواهد کرد.

