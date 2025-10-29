خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منابع عبری: ترامپ چراغ سبز بمباران غزه را صادر کرد

منابع عبری: ترامپ چراغ سبز بمباران غزه را صادر کرد
کد خبر : 1706752
لینک کوتاه کپی شد.

منابع خبری از جزئیات هماهنگی‌های پشت‌پرده میان تل‌آویو و واشنگتن پیش از انجام حمله محدود اسرائیل به نوار غزه، که به شهادت ده‌ها تن منجر شد، پرده برداشتند.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد: پس از آنکه مشخص شد یکی از کشته‌شدگان در جنوب رفح،  سرهنگ ایوی فیلدبام بوده،  آمریکا چراغ سبز حمله مجدد اسرائیل به این باریکه را داد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از طریق منابعی در کاخ سفید مطلع شد که این افسر کشته‌شده تابعیت آمریکایی دارد و این موضوع موجب شد تا  جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور بر ضرورت پاسخ سریع اسرائیل تاکید کند.

مقامات نظامی تل‌آویو، امروز چهارشنبه اعلام کردند که حملات ارتش به نوار غزه در مراحل پایانی خود قرار دارد. این منابع در گفت‌وگو با شبکه «آی ۲۴» افزودند که ارتش اسرائیل ده‌ها هدف را مورد حمله قرار داده و ده‌ها تن از عناصر جنبش حماس در غزه را نیز کشته است. همزمان شبکه ۱۲ تلویزیون عبری اعلام کرد که حملات اسرائیل به نوار غزه به‌زودی متوقف خواهد شد و آتش‌بس از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی از سر گرفته می‌شود.

درگیری‌های اخیر در جنوب رفح، به کشته شدن  ایوی فیلدبام (سرباز ذخیره ۳۷ ساله) منجر شد. بر اساس گزارش‌ها، درگیری‌ها میان نیروهای ارتش اسرائیل و مبارزان حماس در شبکه تونل‌های زیرزمینی محله الجنینه رخ داده است. ارتش اسرائیل مدعی است که این منطقه برای انجام حمله آماده می‌شد، اما حماس مسئولیت درگیری‌ها را رد کرده و بر پایبندی خود به توافق آتش‌بس تأکید کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ