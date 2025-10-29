منابع عبری: ترامپ چراغ سبز بمباران غزه را صادر کرد

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد: پس از آنکه مشخص شد یکی از کشته‌شدگان در جنوب رفح، سرهنگ ایوی فیلدبام بوده، آمریکا چراغ سبز حمله مجدد اسرائیل به این باریکه را داد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از طریق منابعی در کاخ سفید مطلع شد که این افسر کشته‌شده تابعیت آمریکایی دارد و این موضوع موجب شد تا جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور بر ضرورت پاسخ سریع اسرائیل تاکید کند.

مقامات نظامی تل‌آویو، امروز چهارشنبه اعلام کردند که حملات ارتش به نوار غزه در مراحل پایانی خود قرار دارد. این منابع در گفت‌وگو با شبکه «آی ۲۴» افزودند که ارتش اسرائیل ده‌ها هدف را مورد حمله قرار داده و ده‌ها تن از عناصر جنبش حماس در غزه را نیز کشته است. همزمان شبکه ۱۲ تلویزیون عبری اعلام کرد که حملات اسرائیل به نوار غزه به‌زودی متوقف خواهد شد و آتش‌بس از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی از سر گرفته می‌شود.

درگیری‌های اخیر در جنوب رفح، به کشته شدن ایوی فیلدبام (سرباز ذخیره ۳۷ ساله) منجر شد. بر اساس گزارش‌ها، درگیری‌ها میان نیروهای ارتش اسرائیل و مبارزان حماس در شبکه تونل‌های زیرزمینی محله الجنینه رخ داده است. ارتش اسرائیل مدعی است که این منطقه برای انجام حمله آماده می‌شد، اما حماس مسئولیت درگیری‌ها را رد کرده و بر پایبندی خود به توافق آتش‌بس تأکید کرده است.

