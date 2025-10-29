ارتش لهستان:
یک هواپیمای روسیه را رهگیری کردیم
ارتش لهستان از رهگیری یک هواپیمای روسی بر فراز دریای بالتیک خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ارتش لهستان امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که جتهای این کشور امروز-سهشنبه- یک هواپیمای روسی را که بدون برنامه پرواز ثبتشده و با فرستنده خاموش، در حال انجام ماموریت شناسایی در حریم هوایی بینالمللی بر فراز دریای بالتیک بود، رهگیری کردند.
فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح لهستان اعلام کرد: «جتهای جنگنده لهستانی یک هواپیمای ایل-۲۰ را که در حال انجام ماموریت شناسایی در حریم هوایی بینالمللی، بدون برنامه پرواز ثبت شده و با فرستنده خاموش بود، رهگیری کردند. این هواپیما حریم هوایی لهستان را نقض نکرده بود.
کشورهای واقع در جبهه شرقی ناتو از ماه سپتامبر، زمانی که سه جت نظامی روسیه به مدت ۱۲ دقیقه حریم هوایی استونی را نقض کردند، تنها چند روز پس از ورود بیش از ۲۰ پهپاد روسی به حریم هوایی لهستان، در حالت آمادهباش کامل برای تجاوزهای احتمالی به حریم هوایی خود هستند.