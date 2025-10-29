به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گو جایئوکون» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز -چهارشنبه- گفت که «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور و برنامه دارد تا گفت‌وگویی مفصل در رابطه با مسائل مهم مرتبط با روابط چین و آمریکا با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده داشته باشد.

جیائوکون در نشست خبری گفت: «در دیدار، رئیس جمهور اظهار نظر عمیق در مورد مسائل استراتژیک و بلندمدت مربوط به روابط میان چین و ایالات متحده و همچنین مسائل مرتبط به منافع مشترک خواهد داشت».

این دیپلمات چینی بیان کرد، پکن آماده است تا با واشنگتن برای اطمینان از نتایج مثبت این نشست همکاری کندو انگیزه جدیدی به توسعه پایدار روابط چین و آمریکا بدهد.

وی اظهار داشت که دیپلماسی در سطح رهبران نقش استراژیک غیر قابل جایگزین ایفا می‌کند.

ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که انتظار دارد تا به توافق با چین دست یابد.

