خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت خارجه چین:

شی و ترامپ در مورد روابط چین-آمریکا گفت‌وگو می‌کنند

شی و ترامپ در مورد روابط چین-آمریکا گفت‌وگو می‌کنند
کد خبر : 1706651
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه چین دیدار رئیس جمهور این کشور با همتای آمریکایی را تایید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گو جایئوکون» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز -چهارشنبه- گفت که «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور و برنامه دارد تا گفت‌وگویی  مفصل در رابطه با مسائل  مهم مرتبط با روابط چین و آمریکا  با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده داشته باشد.

جیائوکون در نشست خبری گفت: «در دیدار، رئیس جمهور اظهار نظر عمیق در مورد مسائل استراتژیک و بلندمدت مربوط به روابط میان چین و ایالات متحده  و همچنین مسائل مرتبط به منافع مشترک خواهد داشت».

 این دیپلمات چینی بیان کرد، پکن آماده است تا با واشنگتن برای اطمینان از نتایج مثبت این نشست همکاری کندو  انگیزه جدیدی به توسعه پایدار روابط چین و آمریکا بدهد.

وی اظهار داشت که  دیپلماسی در سطح رهبران نقش استراژیک غیر قابل جایگزین ایفا می‌کند.

ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که انتظار دارد تا به توافق با چین دست یابد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ