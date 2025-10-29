خبرگزاری کار ایران
بازداشت ۹ فلسطینی توسط اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری

بازداشت ۹ فلسطینی توسط اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری
کد خبر : 1706619
نیروهای رژیم صهیونیستی ۹ فلسطینی دیگر را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیست ۹ فلسطینی را در یورش‌ها به ۳ منطقه در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

این خبرگزاری گزارش داد : «۵ فلسطینی در جریان یورش سحرگاهی در حومه اکتبا، در شرق طولکرم، دستگیر شدند، در حالی که یک نفر دیگر در شهر کفر قلیل، در جنوب نابلس، دستگیر شد».

به گزارش وفا، سه مرد نیز در شرق قلقیلیه، دستگیر شدند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که نیروهای اشغالگر همچنین به اردوگاه پناهندگان «دهیشه» در «بیت لحم» یورش بردند و حدود ۵۰ فلسطینی را دستگیر کردند.

بسیاری از دستگیرشدگان اخیر  از بازداشت رژیم صهیونیستی آزاد شده بودند.

 

 

