روستاهای کنیا؛ میدان نبرد جدید چین و آمریکا بر سر فلزات کمیاب
پنج روستا و یک جنگل کوچک در شرق کنیای شرقی به کانون رقابت جهانی چین و آمریکا بر سر فلزات کمیاب تبدیل شدهاند. نیوبیوم، فلزی استراتژیک با کاربرد در تقویت فولاد و صنایع پیشرفته، اصلیترین عامل جذابیت این منطقه برای سرمایهگذاران خارجی است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارم نیوز، مناطق کوچک و پراکنده در شرق کنیای شرقی، شامل پنج روستا و یک جنگل، در مرکز یک رقابت ژئوپلیتیک جهانی برای استخراج فلزات کمیاب قرار گرفتهاند. آمریکا تلاش دارد این منابع حیاتی را تامین و بر تسلط تقریبی چین بر بازار فلزات کمیاب غلبه کند.
وزارت معادن کنیای شرقی امیدوار است با ارائه معافیتهای مالیاتی، سهم بخش معدن را از ۸ دهم درصد به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد، اما ساکنان محلی نگران تخلیه زمینهای کشاورزی و تخریب محیط زیست هستند.
این منطقه کوچک حدود ۳.۶ کیلومتر مربع وسعت دارد و ارزش ذخایر آن حدود ۶۲.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. شرکتهای خارجی از جمله «کورتیک ماینینگ کینیا» و «پاسفیک وایلدکت ریسورسز» علاقهمند به سرمایهگذاری در این منطقه هستند. بازدید مارک دیلارد، سفیر سابق آمریکا در کنیای شرقی، و پیشنهادهای ائتلافهای استرالیایی نشاندهنده رقابت جدی برای دسترسی به این منابع است.
ساکنان محلی نگران تخریب جنگلهای غنی از گیاهان دارویی، مکانهای مقدس و منابع درآمد محدود خود هستند. این نگرانیها با توجه به سابقه ممنوعیت صدور مجوزهای معدنی در کنیای شرقی، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
کارشناسان پیشبینی میکنند با افزایش تقاضای جهانی برای فلزات کمیاب، به ویژه در صنایع خودروهای برقی و توربینهای بادی، این منطقه به یکی از نقاط کلیدی بازار جهانی تبدیل شود.