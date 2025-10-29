سیل ۱۴ کشته و مفقود در ویتنام برجای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت ویتنام امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که سیل ناشی از باران‌های شدید بی‌سابقه، منجر به کشته شدن دست‌کم ۹ و مفقودی ۵ نفر دیگر در مرکز این کشور شده است.

آژانس بلایای طبیعی دولت در گزارشی جداگانه اعلام کرد: «این سیل همچنین بیش از ۱۰۳۰۰۰ خانه را که عمدتا در مکان‌های گردشگری برتر کشور، هوئه و هوی آن، هستند، زیر آب برده است».

ویتنام مستعد طوفان‌ها و سیل‌های مرگباری، به ویژه در فصل طوفان از ژوئن تا اکتبر است که باعث خسارات گسترده به اموال می‌شوند.

عکس‌هایی که در رسانه‌های دولتی منتشر شده نشان می‌دهد که بخش زیادی از شهر هوی آن همچنان در سیل فرو رفته و چندین خانه تا سقف در آب فرو رفته‌اند.

