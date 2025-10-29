به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ» امروز -چهارشنبه- در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در کره جنوبی اعتراف کرد که حل‌وفصل نزاع اوکراین از آنچه می‌پنداشت دشوار تر است.

ترامپ گفت: «تنها چیزی که هنوز حل نکرده‌ام، مسئله روسیه و اوکراین است، اما آن هم حل خواهد شد. فکر می‌کردم به دلیل رابطه‌ام با رئیس جمهور پوتین، اوضاع راحت‌تر پیش برود، اما معلوم شد که اوضاع کمی متفاوت است. با این حال، فکر می‌کنم که به هر حال حل خواهد شد».

رئیس جمهور ایالات متحده پیش از این در مسیر سفر به آسیا به خبرنگاران گفته بود که معتقد است رهبری روسیه به دنبال صلح در اوکراین است و توضیح داده بود که رئیس جمهور پوتین خواستار پایان یافتن بحران است.

وی همچنین اظهار داشت که تحریم‌های اعمال شده توسط واشنگتن بر مسکو بسیار قوی هستند و این تحریم ها منجر به نتایج ملموسی خواهند شد.

