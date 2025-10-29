خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال‌استریت ژورنال: بوروستنیک روسیه؛ کابوس دفاع موشکی آمریکا

وال‌استریت ژورنال: بوروستنیک روسیه؛ کابوس دفاع موشکی آمریکا
کد خبر : 1706496
لینک کوتاه کپی شد.

وال‌استریت ژورنال نوشت موشک «بوروستنیک» روسیه با توانایی پرواز در ارتفاعات پایین، تهدید جدی‌ای برای سامانه دفاع موشکی «گنبد طلایی» پیشنهادی ترامپ محسوب می‌شود و می‌تواند مسکو را در مذاکرات آتی با واشنگتن درباره کنترل تسلیحات در موقعیت برتر قرار دهد.

به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی تاکید کرد که تسلط روسیه بر موشک خطرناک «بوروستنیک»  می‌تواند این کشور را در مذاکرات احتمالی با آمریکا درباره کنترل و نظارت بر تسلیحات، از موقعیت برتر برخوردار کند.

این روزنامه نوشت که موشک «بوروستنیک» به دلیل امکان پرواز در ارتفاعات پایین، تهدید بالقوه‌ای برای سامانه دفاع موشکی «گنبد طلایی» پیشنهادی دونالد ترامپ،  رئیس‌جمهور آمریکا  محسوب می‌شود.

کارشناسان آمریکایی معتقدند این قابلیت روسیه را در مذاکرات آتی برای محدودسازی و کنترل تسلیحات هسته‌ای و موشکی در موقعیت قدرتمندی قرار می‌دهد و می‌تواند نقش اهرمی در گفت‌وگوهای راهبردی میان واشنگتن و مسکو ایفا کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه از آزمایش «موفقیت‌آمیز» موشک کروز «بوروستنیک»  که با پیشرانه هسته‌ای کار می‌کند و توانایی حمل کلاهک هسته‌ای دارد، خبر داد و اعلام کرد کرملین به‌دنبال راه‌هایی برای استقرار آن است.

این موشک که به‌معنای «مرغ طوفان» نام دارد و ناتو آن را «اسکای‌فال» نامیده، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ