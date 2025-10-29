به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی تاکید کرد که تسلط روسیه بر موشک خطرناک «بوروستنیک» می‌تواند این کشور را در مذاکرات احتمالی با آمریکا درباره کنترل و نظارت بر تسلیحات، از موقعیت برتر برخوردار کند.

این روزنامه نوشت که موشک «بوروستنیک» به دلیل امکان پرواز در ارتفاعات پایین، تهدید بالقوه‌ای برای سامانه دفاع موشکی «گنبد طلایی» پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا محسوب می‌شود.

کارشناسان آمریکایی معتقدند این قابلیت روسیه را در مذاکرات آتی برای محدودسازی و کنترل تسلیحات هسته‌ای و موشکی در موقعیت قدرتمندی قرار می‌دهد و می‌تواند نقش اهرمی در گفت‌وگوهای راهبردی میان واشنگتن و مسکو ایفا کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه از آزمایش «موفقیت‌آمیز» موشک کروز «بوروستنیک» که با پیشرانه هسته‌ای کار می‌کند و توانایی حمل کلاهک هسته‌ای دارد، خبر داد و اعلام کرد کرملین به‌دنبال راه‌هایی برای استقرار آن است.

این موشک که به‌معنای «مرغ طوفان» نام دارد و ناتو آن را «اسکای‌فال» نامیده، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده است.

