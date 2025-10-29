به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه ترکیه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه را «نقض آشکار» توافق آتش‌بس دانست.

در بیانیه‌ وزارت خارجه ترکیه آمده است: «حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه نقض آشکار آتش‌بس است. ما به شدت از گزارش‌هایی که حاکی از کشته شدن غیرنظامیان در نتیجه این حملات است، ابراز نگرانی می‌کنیم.»

ترکیه تاکید کرد: «بار دیگر تأکید می‌کنیم که پایبندی کامل به آتش‌بس برای حفظ امید به صلحی پایدار و برقراری امنیت منطقه‌ای امری حیاتی است. از اسرائیل می‌خواهیم که به آتش‌بس پایبند بماند و از هرگونه اقدام که صلح و ثبات را تضعیف کند، خودداری کند.»

انتهای پیام/