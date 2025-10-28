امید زیادی برای دیدار احتمالی پوتین-ترامپ داریم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیاترو وزیر خارجه مجارستان امروز -سه‌شنبه- در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که مجارستان امید فراوانی برای دیدار جدی میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دارد و انتظار دارد تا این دیدار همانطور که برنامه ریزی شده بود در بوداپست برگزار شود.

سیارتو در حاشیه سومین کنفرانس بین‌المللی امنیت اوراسیا در مینسک گفت: «ما انتظارات زیادی از این دیدار داریم زیرا می‌دانیم که رئیس‌جمهور ترامپ واقعا به ایجاد صلح متعهد است و این اساسا تنها امید برای ایجاد صلح در منطقه است».

وزیرخارجه مجارستان اشاره کرد: «وقتی رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور پوتین تلفنی با هم صحبت کردند و از احتمال برگزاری یک اجلاس صلح خبر دادند، ما بسیار امیدوار بودیم. ما از میزبانی آن خوشحالیم».

دیپلمات ارشد مجارستانی تاکید کرد: «ما درک می‌کنیم که هیچ مدام از دو طرف از طرح را کنار نگذاشتند اما سوال درباره زمان و محتوای آن است».

