به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی و رسمی لبنانی ادعا کرد که ارتش لبنان طی روزهای گذشته اقدام به انفجار و انهدام تعداد زیادی از انبارهای تسلیحاتی حزب‌الله کرده است؛ به‌گونه‌ای که بنا بر این ادعا، مواد منفجره مورد استفاده ارتش در این عملیات‌ها رو به اتمام است.

طبق این گزارش، کمبود مواد منفجره موجب توقف عملیات‌ها نشده و ارتش لبنان همچنان روند بازرسی و شناسایی محل‌های نگهداری سلاح در جنوب کشور را با سرعت بیشتری دنبال می‌کند.

یکی از این منابع به همراه دو مقام آگاه دیگر در گفت‌وگو با این خبرگزاری مدعی شدند که ارتش لبنان در حال حاضر به جای انهدام کامل محل‌های کشف‌شده، صرفا آنها را مسدود کرده و منتظر دریافت محموله‌های جدید از تجهیزات و مواد منفجره از آمریکا است.

منابع یادشده همچنین گفته‌اند که نیروهای ارتش طی ماه سپتامبر موفق به شناسایی ۹ انبار تسلیحاتی جدید شده‌اند و ده‌ها تونل نیز که به ادعای آنان از سوی حزب‌الله مورد استفاده قرار می‌گرفت، بسته شده است. در ادامه این گزارش آمده که ارتش لبنان در حال جذب نیروهای جدید برای گسترش حضور خود در مناطق جنوبی کشور است.

با این حال، یک مقام لبنانی نزدیک به حزب‌الله و دو منبع امنیتی دیگر در گفت‌وگو با این خبرگزاری تأکید کرده‌اند که با وجود تحرکات ارتش، مقامات نظامی لبنان تلاش دارند از هرگونه تشدید تنش در جنوب جلوگیری کنند و فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق سیاسی درباره نحوه برخورد با موضوع سلاح مقاومت فراهم سازند.

