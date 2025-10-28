خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی وزرای خارجه روسیه و مجارستان

گفت‌وگوی وزرای خارجه روسیه و مجارستان
وزیر خارجه روسیه با همتای مجارستانی خود، در مورد همکاری بین دو کشور در زمینه‌های مختلف، از جمله انرژی، گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، امروز سه‌شنبه با «پیتر سیارتو»، همتای مجارستانی خود، در مورد همکاری بین دو کشور در زمینه‌های مختلف، از جمله انرژی، گفت‌وگو کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه پس از دیدار دو وزیر در پایتخت بلاروس در حاشیه سومین کنفرانس بین‌المللی مینسک در مورد امنیت اوراسیا آمده است: «طیف گسترده‌ای از مسائل عملی همکاری‌های دوجانبه، از جمله بخش انرژی، مورد بحث قرار گرفت و در مورد مسائل مهم بین‌المللی تبادل نظر شد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «در جریان بحث در مورد مسئله اوکراین، بر اهمیت احترام به حقوق اقلیت‌های ملی، از جمله حقوق زبانی و مذهبی که به طور سیستماتیک توسط رژیم کی‌یف نقض می‌شود، تأکید شد.»

