حزبالله و استراتژی مقاومت هوشمندانه مقابل تهدیدها
در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی همزمان فشارهای میدانی و سیاسی را برای وادار کردن لبنان به عقبنشینی از مواضع خود افزایش دادهاند، حزبالله با حفظ خویشتنداری و اتخاذ سیاست «بازدارندگی هوشمند» تلاش میکند ضمن جلوگیری از جنگ فراگیر، پیام روشنی از آمادگی و قدرت خود به دشمن ارسال کند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله، در نخستین سالگرد تصدی سمت خود، با لحنی قاطع از تداوم قدرت و آمادگی مقاومت سخن گفت و تاکید کرد: «ما جنگ نمیخواهیم، اما اگر تحمیل شود، میجنگیم.» این موضع، در حالی مطرح شد که واشنگتن و تلآویو همزمان از «گزینههای نظامی» سخن میگویند و موجی از تجاوزها و پروازهای جاسوسی را در آسمان لبنان از سر گرفتهاند.
تحلیلگران لبنانی این مواضع را پاسخی مستقیم به فشارهای آمریکا و اسرائیل میدانند که هدف آن، تضعیف جبهه مقاومت از طریق ترکیب «دیپلماسی تهدید» و «فشار میدانی» است. در همین چارچوب، سفر اخیر مورگان اورتاگوس، فرستاده آمریکایی، به مرزهای شمال فلسطین اشغالی و سپس بیروت، نشانهای از هماهنگی زمانی میان حملات اسرائیل و فشارهای دیپلماتیک واشنگتن تلقی شده است.
منابع نزدیک به حزبالله میگویند رویکرد شیخ قاسم بر «بازدارندگی هوشمند» استوار است؛ یعنی حفظ قدرت پاسخگویی بدون آنکه به دشمن بهانه آغاز جنگ داده شود. به گفته این منابع، حزبالله از «ابهام سازنده» بهعنوان ابزاری برای انتقال پیام قدرت استفاده میکند، به این معنا که بدون نمایش آشکار تسلیحات یا اعلام جزئیات، توانایی خود در هدفگیری دقیق و اشراف اطلاعاتی را یادآور میشود.
از دید حزبالله، فشارهای آمریکا با هدف تحقق آن چیزی دنبال میشود که اسرائیل از طریق جنگ نتوانسته بهدست آورد. در همین راستا، دبیرکل مقاومت تأکید کرده که وجود حزبالله نتیجه تجاوز و اشغال است و وظیفه دولت لبنان «جلوگیری از تجاوز» است، نه خلع سلاح مقاومت.
همزمان، منابع لبنانی از تحرکات مصر برای جلوگیری از تشدید تنشها خبر میدهند. بر اساس این گزارشها، قاهره در حال هماهنگی با بیروت و تلآویو برای یافتن راهی میانه است که مانع لغزش اوضاع به سوی جنگ تمامعیار شود. گفته میشود رئیس دستگاه اطلاعات مصر نیز بهزودی به بیروت سفر خواهد کرد.
در شرایط فعلی، حزبالله میان سه اصل توازن برقرار میکند: حفظ سطحی از بازدارندگی مؤثر، جلوگیری از درگیر شدن دولت لبنان در فشارهای غرب، و اطمینانبخشی به حامیان خود مبنی بر اینکه مقاومت همچنان قادر به دفاع از کشور است.
به این ترتیب، مواضع اخیر شیخ نعیم قاسم را میتوان نه اعلام جنگ دانست و نه عقبنشینی؛ بلکه تلاشی حسابشده برای بازسازی «تعادل بازدارندگی» در برابر تهدیدهای مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، و نگهداشتن فضای درگیری در سطح کنترلپذیر تا روشن شدن نتیجه تحرکات سیاسی منطقهای.