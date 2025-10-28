خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

آماده مذاکرات صلح هستیم

آماده مذاکرات صلح هستیم
کد خبر : 1706290
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور اوکراین گفت که از مذاکرات صلح استقبال می‌کند اما حاضر به تسلیم اراضی نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین، گفت که این کشور آماده مذاکرات صلح است، اما طبق درخواست مسکو، ابتدا نیروهای خود  از مناطق اضافی خارج نخواهد کرد.

زلنسیکی امروز -سه‌شنبه- در جمع خبرنگاران گفت که از برگزاری جلسات در هر جایی به جز در خاک روسیه یا متحد نزدیک این کشور لاروس استقابل می‌کند.

رئیس جمهور اوکراین بیان کرد: «کاملا واضح است که ما تنها از موضعی که هم اکنون در آن هستیم، به دیپلماسی نزدیک می‌شویم. ما هیچ قدمی به عقب برنخواهیم داشت و بخشی از کشور خود را ترک نخواهیم کرد».

وی افزود: «با وجود ملاحظاتی در مورد برخی از مواضع ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان، که همه چیز را برای اوکراین مسدود می‌کند،  از شرکت در مذاکرات، از جمله در مجارستان، استقبال می‌کند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ