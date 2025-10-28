آماده مذاکرات صلح هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین، گفت که این کشور آماده مذاکرات صلح است، اما طبق درخواست مسکو، ابتدا نیروهای خود از مناطق اضافی خارج نخواهد کرد.

زلنسیکی امروز -سه‌شنبه- در جمع خبرنگاران گفت که از برگزاری جلسات در هر جایی به جز در خاک روسیه یا متحد نزدیک این کشور لاروس استقابل می‌کند.

رئیس جمهور اوکراین بیان کرد: «کاملا واضح است که ما تنها از موضعی که هم اکنون در آن هستیم، به دیپلماسی نزدیک می‌شویم. ما هیچ قدمی به عقب برنخواهیم داشت و بخشی از کشور خود را ترک نخواهیم کرد».

وی افزود: «با وجود ملاحظاتی در مورد برخی از مواضع ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان، که همه چیز را برای اوکراین مسدود می‌کند، از شرکت در مذاکرات، از جمله در مجارستان، استقبال می‌کند».

