خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاوروف:

گسترش ناتو برای لحظه‌ای هم متوقف نشده است

گسترش ناتو برای لحظه‌ای هم متوقف نشده است
کد خبر : 1706274
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه روسیه گفت که ناتون علی‌رغم وعده‌های داده‌شده به رهبران شوروی، گسترش خود را ادامه داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه تایکد کردد که توسعه ائتلاف پیمان آتلانتیک شمالی، به رغم اطمینان‌های داده شده در دوره شوروی، بی‌وقفه ادامه داشته است.

لاوروف در جریان سخنرانی  در کنفرانس بین‌المللی امنیت اوراسیا  در مینسک اظهار داشت: «به رغم وعده‌های داده شده به رهبران شوروی که این اتحاد حتی یک اینچ به سمت شرق نخواهد رفت، گسترش ناتو حتی برای یک لحظه متوقف نشد».

دیپلمات ارشد روس بیان کرد: «این نشان‌دهنده یک تفاوت اساسی بین آنها و روسیه، شرکای ما در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، چین، هند، ایران، کره شمالی و دیگر کشورهای اوراسیا است که متقاعد شده‌اند کلید ثبات و رفاه قاره ما در احترام کامل به اصول برابری حاکمیت و جدایی‌ناپذیری امنیت برای همه، نه فقط تعداد معدودی که خود را بالاتر از قانون و اخلاق قرار می‌دهند، نهفته است. مقصر روسیه یا متحدان ما نیستند که توافق‌نامه‌های بین‌المللی کنترل تسلیحات به طور سیستماتیک تضعیف و در نهایت در سال‌های اخیر کنار گذاشته شده‌اند».

همانطور که لاوروف تاکید کرد، روسیه شاهد است که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا از پذیرش این واقعیت که سلطه غرب پایان یافته و یک دوره تاریخی جدید آغاز شده است، امتناع می‌کنند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ